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Раздел: Мир  
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В Ираке разбился военный вертолет США

В Ираке разбился военный вертолет СШАКоалиция США по борьбе с ИГ подтвердила крушение

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Так, по предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит.

"Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование", - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего в настоящее время в Ираке находятся около 5,2 тысячи американских военнослужащих, которые в основном оказывают помощь иракской армии и силам безопасности в борьбе с террористами. Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки (США) в штате Флорида потерпел крушение двухмоторный самолет в аэропорту Бартау, в результате происшествия четыре человека погибли. Самолет упал в конце взлетно-посадочной полосы.

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На место происшествия прибыли специалисты Национального совета безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.
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 Теги: США, Ирак

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Сегодня, 08:09 » Автор: Татьяна Ларина
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