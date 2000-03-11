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Раздел: Мир  
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В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки

В Мадриде вспыхнули массовые беспорядки Беспорядки начались после смерти уроженца Африки.

В Мадриде в четверг, 15 марта, начались массовые беспорядки после гибели уроженца Африки, работавшего уличным торговцем, сообщает Pais, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что мужчина умер на улице от сердечной недостаточности. Однако очевидцы заявили, что смерть наступила после разгона полицейскими местных уличных торговцев.

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Протестующие вышли на улицы с лозунгами, обвиняющими местную полицию в убийстве. Они начали громить отделения банков и поджигать полицейские машины.
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 Теги: Мадрид, беспорядки

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Сегодня, 10:37 » Автор: Татьяна Шедько
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