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В Чехии украинцы подрались в автобусе с местным жителем
Местный житель выстрелил в украинца.
Полиция Чехии задержала двух граждан Украины, которые устроили в автобусе драку с жителем Праги. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Праги Андреа Зоулова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, два украинца жестоко избили 51-летнего местного жителя в городском автобусе. Причиной драки стала словесная перепалка, чех достал оружие, выстрелил и ранил одного украинца. В ответ, раненный и его товарищ набросились на гражданина Чехии, побили его и забрали пистолет. После этого, оба скрылись с места происшествия.
"Полиция Праги благодарит общественность за помощь и сотрудничество. Благодаря сведениям от наблюдательных граждан криминалисты вместе со спецназом задержали подозреваемых иностранцев. Задержание было произведено прошлой ночью. Полиция предпринимает стандартные шаги в рамках возбуждения уголовного дела. Дальнейшая информация будет обнародована позднее", –заявила Зоулова.
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Если вина задержанных граждан Украины будет доказана, то им грозит до 3 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
Полиция Чехии задержала двух граждан Украины, которые устроили в автобусе драку с жителем Праги. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Праги Андреа Зоулова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, два украинца жестоко избили 51-летнего местного жителя в городском автобусе. Причиной драки стала словесная перепалка, чех достал оружие, выстрелил и ранил одного украинца. В ответ, раненный и его товарищ набросились на гражданина Чехии, побили его и забрали пистолет. После этого, оба скрылись с места происшествия.
"Полиция Праги благодарит общественность за помощь и сотрудничество. Благодаря сведениям от наблюдательных граждан криминалисты вместе со спецназом задержали подозреваемых иностранцев. Задержание было произведено прошлой ночью. Полиция предпринимает стандартные шаги в рамках возбуждения уголовного дела. Дальнейшая информация будет обнародована позднее", –заявила Зоулова.
Читайте также: В США прогремела стрельба в больнице: есть жертвы
Если вина задержанных граждан Украины будет доказана, то им грозит до 3 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.
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