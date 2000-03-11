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Раздел: Мир  
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В Чехии украинцы подрались в автобусе с местным жителем

В Чехии украинцы подрались в автобусе с местным жителемМестный житель выстрелил в украинца.

Полиция Чехии задержала двух граждан Украины, которые устроили в автобусе драку с жителем Праги. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Праги Андреа Зоулова, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, два украинца жестоко избили 51-летнего местного жителя в городском автобусе. Причиной драки стала словесная перепалка, чех достал оружие, выстрелил и ранил одного украинца. В ответ, раненный и его товарищ набросились на гражданина Чехии, побили его и забрали пистолет. После этого, оба скрылись с места происшествия.

"Полиция Праги благодарит общественность за помощь и сотрудничество. Благодаря сведениям от наблюдательных граждан криминалисты вместе со спецназом задержали подозреваемых иностранцев. Задержание было произведено прошлой ночью. Полиция предпринимает стандартные шаги в рамках возбуждения уголовного дела. Дальнейшая информация будет обнародована позднее", –заявила Зоулова.

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Если вина задержанных граждан Украины будет доказана, то им грозит до 3 лет лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

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 Теги: Чехия, украинцы

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Сегодня, 13:43 » Автор: Татьяна Шедько
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