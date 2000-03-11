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Раздел: Мир  
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Авария на подъемнике в Грузии: новые подробности

Авария на подъемнике в Грузии: новые подробностиСтало известно, есть ли среди пострадавших украинцы.

В результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца, передает "Грузия онлайн", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.

Сообщается, что среди пострадавших в результате аварии на подъемнике двое граждан Украины, трое россиян, а также по одному гражданину Швеции и Грузии. Кроме того, среди пострадавших одна беременная женщина.

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По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.
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 Теги: Грузия, подъемник

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Сегодня, 14:06 » Автор: Татьяна Шедько
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