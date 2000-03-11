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Авария на подъемнике в Грузии: новые подробности
Стало известно, есть ли среди пострадавших украинцы.
В результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца, передает "Грузия онлайн", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Сообщается, что среди пострадавших в результате аварии на подъемнике двое граждан Украины, трое россиян, а также по одному гражданину Швеции и Грузии. Кроме того, среди пострадавших одна беременная женщина.
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По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.
В результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца, передает "Грузия онлайн", пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Сообщается, что среди пострадавших в результате аварии на подъемнике двое граждан Украины, трое россиян, а также по одному гражданину Швеции и Грузии. Кроме того, среди пострадавших одна беременная женщина.
Читайте также: В Грузии авария на подъемнике: много пострадавших
По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.
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