Авария на подъемнике в Грузии: новые подробности

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В столице Грузии прогремел взрыв. К счастью, речь идет не о боевых действиях, а о взрыве в одной из квартир жилого дома в районе на окраине столицы Грузии - Тбилиси. От взрыва пострадали пятеро человек. Среди пострадавших оказалось трое маленьких детей и две женщины. Одна из них беременная. На месте происшествия находится