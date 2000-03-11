Раздел: Мир
В Польше нашли более ста бомб времен Второй мировой
Находку обнаружили на военной базе.
Во время строительных работ на территории военной базы неподалеку от города Гдыня нашли около ста бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает RMF24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Среди них оказалось около ста 50-килограммовых авиационных бомб, одна – весом в 250 килограмм, два мощных артиллерийских снаряда и 100 единиц боеприпасов.
Бомбы были найдены на месте будущей парковки, всего в 30 метрах от одного из зданий военной базы.
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Часть бомб уже вывезли саперы, однако находка настолько велика, что изъятие бомб может продолжаться до конца следующей недели.
Во время строительных работ на территории военной базы неподалеку от города Гдыня нашли около ста бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает RMF24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Среди них оказалось около ста 50-килограммовых авиационных бомб, одна – весом в 250 килограмм, два мощных артиллерийских снаряда и 100 единиц боеприпасов.
Бомбы были найдены на месте будущей парковки, всего в 30 метрах от одного из зданий военной базы.
Читайте также: В США прошли массовые протесты против права на владение оружием
Часть бомб уже вывезли саперы, однако находка настолько велика, что изъятие бомб может продолжаться до конца следующей недели.
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