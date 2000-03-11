В Польше нашли более ста бомб времен Второй мировой

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Бомбу времен Второй мировой войны нашли в Темзе.

Представитель региональной власти Эсмаил Шинвари заявил, что жертв и пострадавших среди гражданских лиц после бомбардировки с помощью "матери всех бомб" нет.