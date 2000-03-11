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Раздел: Мир  
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Названа причина смерти российского олигарха Глушкова

Названа причина смерти российского олигарха ГлушковаПолиция Лондона начала расследование смерти российского олигарха Николая Глушкова по статье об убийстве.

Расследование по статье убийство началось после получения полицией результатов судмедэкспертизы, которая показала, что смерть Глушкова произошла из-за удушения. Ранее правоохранители склонялись к версии о самоубийстве, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Расследование ведет управление по борьбе с терроризмом. Сейчас правоохранители не усматривают связь между убийством Глушкова и отравлением в Солсбери.

12 марта, в своем лондонском доме был обнаружен мертвым российский олигарх Николай Глушков, который получил политическое убежище в Великобритании. Причины смерти Глушкова пока неизвестны, но полиция склоняется к версии самоубийства.

Глушков был близким другом другого беглого олигарха Бориса Березовского, чье тело было обнаружено в лондонском доме его жены 23 марта 2013 года.

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16 марта Следком России возбудил дело об убийстве Глушкова.
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 Теги: Россия, Лондон, олигарх

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Сегодня, 19:07 » Автор: Татьяна Ларина
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