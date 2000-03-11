Названа причина смерти российского олигарха Глушкова

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Австрийский журналист сообщил о том, что Дмитрия Фирташа выпустили под залог. "Решением земельного суда по уголовным делам в Вене 14 марта украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ освобожден под залог в размере 125 миллионов евро", - говорится в документе.