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Раздел: Мир  
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Жителю Румынии пришлось доказывать в суде, что он жив

Жителю Румынии пришлось доказывать в суде, что он живВ Румынии мужчина не смог доказать суду, что жив

Уроженец Румынии, по ошибке признанный умершим, не смог доказать суду, что жив. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Дело 63-летнего Константина Релиу (Constantin Reliu) рассматривалось в пятницу, 16 марта, в румынском городе Васлуй. Его доводы были отвергнуты, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательно и не может быть обжаловано.

Мужчина узнал о своей "смерти", когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. С 1992 года Релиу жил в Турции и потерял контакт с оставшейся на родине семьей. Жена решила, что он умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

Спустя два года турецкие власти депортировали Релиу, жившего в стране по просроченным документам. В Румынии мужчина обнаружил, что его считают умершим.

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"Официально я мертв, хотя и жив. У меня нет заработка, и я не могу ничего делать, потому что считаюсь мертвым", — сетует он.
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 Теги: Румыния, суд

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Сегодня, 21:00 » Автор: Татьяна Ларина
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