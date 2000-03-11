Раздел: Мир
Железнодорожная авария в Словакии: много пострадавших
18 человек пострадали
По меньшей мере 18 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Словакии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
По данным Центра неотложной медицинской помощи, при инциденте три человека получили тяжёлые ранения, также среди пострадавших есть один ребёнок.
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В настоящее время в ликвидации последствий аварии принимают участие порядка 40 спасателей.
По меньшей мере 18 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Словакии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии
По данным Центра неотложной медицинской помощи, при инциденте три человека получили тяжёлые ранения, также среди пострадавших есть один ребёнок.
Читайте также: В Словакии произошла массовая авария: разбиты десятки авто
В настоящее время в ликвидации последствий аварии принимают участие порядка 40 спасателей.
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