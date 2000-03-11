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Раздел: Мир  
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Железнодорожная авария в Словакии: много пострадавших

Железнодорожная авария в Словакии: много пострадавших18 человек пострадали

По меньшей мере 18 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с автобусом в Словакии. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты и комментарии

По данным Центра неотложной медицинской помощи, при инциденте три человека получили тяжёлые ранения, также среди пострадавших есть один ребёнок.

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В настоящее время в ликвидации последствий аварии принимают участие порядка 40 спасателей.

Железнодорожная авария в Словакии: много пострадавших
Железнодорожная авария в Словакии: много пострадавших
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 Теги: Словакия, авария

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Вчера, 23:48 » Автор: Татьяна Ларина
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