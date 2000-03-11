Раздел: Мир
В США провели смертную казнь известного серийного убийцы
Преступник насиловал и убивал пожилых женщин.
В американском штате Джорджия спустя 30 лет после вынесения приговора казнили серийного убийцу Карлтона Гэри. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В тюрьме, где содержался заключенный, сообщили, что 67-летний преступник отказался от последнего ужина.
Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за убийство пожилых женщин. Большинство жертв маньяка были задушены чулками.
Обвинители были уверены в причастности Гэри еще как минимум к девяти нападениям на женщин в период с 1977 по 1978 год в городе Колумбус, а также в городах Олбани и Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
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В качестве орудия убийств маньяк использовал колготки (отсюда и прозвище). Его жертвам было 70, 74 и 89 лет. Перед тем как убить, преступник насиловал их. Сам Гэри все эти годы настаивал на своей невиновности.
В американском штате Джорджия спустя 30 лет после вынесения приговора казнили серийного убийцу Карлтона Гэри. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
В тюрьме, где содержался заключенный, сообщили, что 67-летний преступник отказался от последнего ужина.
Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за убийство пожилых женщин. Большинство жертв маньяка были задушены чулками.
Обвинители были уверены в причастности Гэри еще как минимум к девяти нападениям на женщин в период с 1977 по 1978 год в городе Колумбус, а также в городах Олбани и Сиракьюс, штат Нью-Йорк.
Читайте также: Железнодорожная авария в Словакии: много пострадавших
В качестве орудия убийств маньяк использовал колготки (отсюда и прозвище). Его жертвам было 70, 74 и 89 лет. Перед тем как убить, преступник насиловал их. Сам Гэри все эти годы настаивал на своей невиновности.
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