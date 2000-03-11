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Раздел: Мир  
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В США провели смертную казнь известного серийного убийцы

В США провели смертную казнь известного серийного убийцы Преступник насиловал и убивал пожилых женщин.

В американском штате Джорджия спустя 30 лет после вынесения приговора казнили серийного убийцу Карлтона Гэри. Приговор был приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В тюрьме, где содержался заключенный, сообщили, что 67-летний преступник отказался от последнего ужина.

Гэри был приговорен к смертной казни в 1986 году за убийство пожилых женщин. Большинство жертв маньяка были задушены чулками.

Обвинители были уверены в причастности Гэри еще как минимум к девяти нападениям на женщин в период с 1977 по 1978 год в городе Колумбус, а также в городах Олбани и Сиракьюс, штат Нью-Йорк.

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В качестве орудия убийств маньяк использовал колготки (отсюда и прозвище). Его жертвам было 70, 74 и 89 лет. Перед тем как убить, преступник насиловал их. Сам Гэри все эти годы настаивал на своей невиновности.
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 Теги: смертная казнь, маньяк

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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