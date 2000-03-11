Раздел: Мир
Меркель высказалась о мусульманах в Германии
Канцлер заявила, что Ислам формирует социальный фундамент современной Германии.
Мусульмане являются частью германского общества, а значит, ислам не чужд Германии, сказала федеральный канцлер Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пресс-конференции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Комментируя заявление главы МВД Хорста Зеехофера о том, что «исламу не место в Германии», канцлер напомнила, что христианство и иудаизм внесли свой вклад в историческое развитие Германии и что, поскольку на сегодня в стране проживают около четырех миллионов мусульман, ислам также формирует социальный фундамент современной Германии.
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По словам Меркель, власти Германии хотят лишь, чтобы «ислам не противоречил Конституции страны»: «В прошлом я неоднократно заявляла об этом, причем открыто. Необходимо прилагать усилия для мирного сосуществования между представителями различных религий».
Мусульмане являются частью германского общества, а значит, ислам не чужд Германии, сказала федеральный канцлер Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пресс-конференции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Комментируя заявление главы МВД Хорста Зеехофера о том, что «исламу не место в Германии», канцлер напомнила, что христианство и иудаизм внесли свой вклад в историческое развитие Германии и что, поскольку на сегодня в стране проживают около четырех миллионов мусульман, ислам также формирует социальный фундамент современной Германии.
Читайте также: В США провели смертную казнь известного серийного убийцы
По словам Меркель, власти Германии хотят лишь, чтобы «ислам не противоречил Конституции страны»: «В прошлом я неоднократно заявляла об этом, причем открыто. Необходимо прилагать усилия для мирного сосуществования между представителями различных религий».
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