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Раздел: Мир  
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Меркель высказалась о мусульманах в Германии

Меркель высказалась о мусульманах в Германии Канцлер заявила, что Ислам формирует социальный фундамент современной Германии.

Мусульмане являются частью германского общества, а значит, ислам не чужд Германии, сказала федеральный канцлер Ангела Меркель на совместной с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пресс-конференции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Комментируя заявление главы МВД Хорста Зеехофера о том, что «исламу не место в Германии», канцлер напомнила, что христианство и иудаизм внесли свой вклад в историческое развитие Германии и что, поскольку на сегодня в стране проживают около четырех миллионов мусульман, ислам также формирует социальный фундамент современной Германии.

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По словам Меркель, власти Германии хотят лишь, чтобы «ислам не противоречил Конституции страны»: «В прошлом я неоднократно заявляла об этом, причем открыто. Необходимо прилагать усилия для мирного сосуществования между представителями различных религий».
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 Теги: Меркель, мусульмане

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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