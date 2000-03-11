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Раздел: Мир  
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Канадские врачи подписали петицию против повышения зарплат

Канадские врачи подписали петицию против повышения зарплат Медики считают, что их зарплата достаточна.

В Канаде сотни врачей выступили против повышения им зарплаты, поскольку считают, что и так получают достаточно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Realist.

«Сотни канадских врачей… подписали петицию, в которой протестуют против повышения их собственных зарплат, вместо этого они попросили перераспределить деньги, чтобы помочь медсестрам и нуждающимся пациентам», — говорится в сообщении.

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За 2016 год среднестатестический канадский врач заработал около $ 260,924, согласно докладу Канадского института медицинской информации за сентябрь 2017 года.
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 Теги: Канада, врачи

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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