Канадские врачи подписали петицию против повышения зарплат

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Манифестанты намерены заблокировать дороги и ряд зданий, в которых расположены органы местной власти.

В Варшаве врачи вышли на акцию протеста, требуя повышения зарплат.

Сообщается, что пенсии и зарплаты правительство Греции урезать не собирается, хотя переговоры с кредиторами не возобновились.