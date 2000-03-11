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Глава МИД Великобритании не пожал руку российскому послу
Посол пожаловался на Джонсон.
Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России в ВБ Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку. Об этом сообщил сам российский посол, отметив, что отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — сказал Яковенко российским журналистам.
«Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — отметил посол.
Он добавил, что спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать сделанные в парламенте заявления и угрозы нанести киберудар против России.
«Мне ничего не ответили. Мне сказали: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли», — сказал Яковенко.
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Напомним, Сергея Скрипаля отравили 4 марта. Полиция выяснила, что его пытались убить нервнопаралитическим веществом, мотивом могла стать месть. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия Скрипаль, их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания.
Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России в ВБ Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку. Об этом сообщил сам российский посол, отметив, что отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — сказал Яковенко российским журналистам.
«Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — отметил посол.
Он добавил, что спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать сделанные в парламенте заявления и угрозы нанести киберудар против России.
«Мне ничего не ответили. Мне сказали: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли», — сказал Яковенко.
Читайте также: Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу
Напомним, Сергея Скрипаля отравили 4 марта. Полиция выяснила, что его пытались убить нервнопаралитическим веществом, мотивом могла стать месть. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия Скрипаль, их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания.
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