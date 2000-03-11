» » Глава МИД Великобритании не пожал руку российскому послу
Раздел: Мир  
0

Глава МИД Великобритании не пожал руку российскому послу

Глава МИД Великобритании не пожал руку российскому послу Посол пожаловался на Джонсон.

Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России в ВБ Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку. Об этом сообщил сам российский посол, отметив, что отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — сказал Яковенко российским журналистам.

«Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром даже по такому для них неприятному поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — отметил посол.

Он добавил, что спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать сделанные в парламенте заявления и угрозы нанести киберудар против России.

«Мне ничего не ответили. Мне сказали: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли», — сказал Яковенко.

Читайте также: Глава МИД Британии отказался пожать руку российскому послу

Напомним, Сергея Скрипаля отравили 4 марта. Полиция выяснила, что его пытались убить нервнопаралитическим веществом, мотивом могла стать месть. Вместе с ним пострадала его дочь Юлия Скрипаль, их нашли на скамейке у торгового центра в Солсбери без сознания.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Великобритания, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:14 » Автор: Анна Мартынова
     528
     0

Похожие новости по теме

Британский МИД обвинил лично Путина в причастности к отравлению Скрипаля Британский МИД обвинил лично Путина в причастности к отравлению Скрипаля

Об этом сегодня заявил глава МИД.

Дело Скрипаля: новые подробности Дело Скрипаля: новые подробности

Лондон намерен предоставить образец яда, которым отравили Скрипаля, для международной экспертизы

Борис Джонсон призвал ЕС ускорить переговоры о Brexit Борис Джонсон призвал ЕС ускорить переговоры о Brexit

Глава МИД Британии призвал ЕС к серьезным переговорам

Глава МИД Британии выдвинул Google серьезное обвинение Глава МИД Британии выдвинул Google серьезное обвинение

Борис Джонсон обвиняет Google в бездеятельности относительно борьбы с терроризмом.

Глава МИД Британии в тревоге за Алеппо вызвал посла России Глава МИД Британии в тревоге за Алеппо вызвал посла России

Кроме российского посла, был вызван также иранский посол для выражения крайнего беспокойства.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх