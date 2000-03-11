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Трамп рассказал, когда состоится его встреча с Ким Чен Ыном
Встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца мая.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином подтвердил свое намерение провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Reuters, оба лидера выразили "сдержанный оптимизм" относительно развития ситуации вокруг КНДР в последнее время.
Трамп и Мун Чже Ин согласились, что конкретные действия, а не слова станут главным способом добиться постоянной денуклеаризации Корейского полуострова.
Они также подчеркнули, что если Северная Корея изберет правильный путь, то для нее возможно "светлое будущее".
Трамп и Мун Чжэ Ин указали на необходимость извлекать уроки из ошибок прошлого и продолжать тесное сотрудничество с целью оказывать максимальное давление на КНДР.
5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.
По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.
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Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином подтвердил свое намерение провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца мая, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Как сообщает Reuters, оба лидера выразили "сдержанный оптимизм" относительно развития ситуации вокруг КНДР в последнее время.
Трамп и Мун Чже Ин согласились, что конкретные действия, а не слова станут главным способом добиться постоянной денуклеаризации Корейского полуострова.
Они также подчеркнули, что если Северная Корея изберет правильный путь, то для нее возможно "светлое будущее".
Трамп и Мун Чжэ Ин указали на необходимость извлекать уроки из ошибок прошлого и продолжать тесное сотрудничество с целью оказывать максимальное давление на КНДР.
5 марта Ким Чен Ын провел встречу со специальными посланниками из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян ради урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Пхеньяна.
По словам южнокорейских представителей, КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США. Север дал понять, что откажется от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны, и он получит гарантии безопасности.
Читайте также: Трамп допустил встречу с разозлившим его Ким Чен Ыном
Президент Трамп уже согласился провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
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