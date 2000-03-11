Раздел: Мир
Тереза Мэй анонсировала новые меры против России
Великобритания готовит ответные меры.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны рассмотрят новые шаги против России в ближайшие дни в качестве ответной реакции на высылку 23 английских дипломатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
"Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле. Нам оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира", - сказала Мэй.
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Напомним, Лондон прокомментировал высылку своих дипломатов из России после дела Скрипаля. Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия и союзные страны рассмотрят новые шаги против России в ближайшие дни в качестве ответной реакции на высылку 23 английских дипломатов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
"Мы не потерпим, чтобы Россия угрожала жизни граждан Великобритании и других людей на британской земле. Нам оказывают всестороннюю поддержку друзья и союзники со всего мира", - сказала Мэй.
Читайте также: США готовит новые санкции против РФ
Напомним, Лондон прокомментировал высылку своих дипломатов из России после дела Скрипаля. Реакция России на меры Великобритании в ситуации с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не меняет позиции Лондона по этому делу.
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