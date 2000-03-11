Раздел: Мир
В Узбекистане собираются запретить пышные свадьбы
Правительство может ограничить количество приглашенных гостей и автомобилей в кортеже.
Правительство Республики Узбекистан предлагает радикальные ограничения по празднованию бракосочетаний, которые отмечаются в стране с особой пышностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
В декабре 2017 года 24-летняя племянница олигарха Алишера Усманова вышла замуж за 29-летнего теннисиста Вешу Узакова, которого называют секс-символом Узбекистана. Свадьба поразила великолепием. В частности, в течение праздника невеста несколько раз меняла платья. Гостей и молодоженов развлекали звезды узбекской эстрады.
В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев раскритиковал «бесстыдные» расходы на празднование свадеб.
«Вместо того чтобы тратить деньги на 20 кг мяса для вечеринок, лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи», – заявлял узбекский лидер.
В связи с данными фактами, правительство Узбекистана предлагает уменьшить список приглашенных до 150 человек, запретить звать нескольких певцов и иметь большое количество свадебных бронированных автомобилей.
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Кроме того, авторы документа предлагают угощать гостей меньшим количеством мясных блюд.
Правительство Республики Узбекистан предлагает радикальные ограничения по празднованию бракосочетаний, которые отмечаются в стране с особой пышностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.
В декабре 2017 года 24-летняя племянница олигарха Алишера Усманова вышла замуж за 29-летнего теннисиста Вешу Узакова, которого называют секс-символом Узбекистана. Свадьба поразила великолепием. В частности, в течение праздника невеста несколько раз меняла платья. Гостей и молодоженов развлекали звезды узбекской эстрады.
В свою очередь президент Узбекистана Шавкат Мирзийоев раскритиковал «бесстыдные» расходы на празднование свадеб.
«Вместо того чтобы тратить деньги на 20 кг мяса для вечеринок, лучше бы вы покрасили дом бедного человека или купили бы телевизор для своей семьи», – заявлял узбекский лидер.
В связи с данными фактами, правительство Узбекистана предлагает уменьшить список приглашенных до 150 человек, запретить звать нескольких певцов и иметь большое количество свадебных бронированных автомобилей.
Читайте также: Канадские врачи подписали петицию против повышения зарплат
Кроме того, авторы документа предлагают угощать гостей меньшим количеством мясных блюд.
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