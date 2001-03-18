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Раздел: Мир  
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Масштабная авария в Индии забрала жизни четырнадцати человек

Масштабная авария в Индии забрала жизни четырнадцати человек Автобус с пассажирами упал с моста.

По меньшей мере 14 человек погибли и более 40 получили ранения при падении автобуса с моста в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Автобус следовал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.

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О причинах аварии пока не сообщается. Десять человек умерли на месте ДТП, еще четверо скончались в больнице.
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 Теги: Индия, авария

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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