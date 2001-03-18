Раздел: Мир
Масштабная авария в Индии забрала жизни четырнадцати человек
Автобус с пассажирами упал с моста.
По меньшей мере 14 человек погибли и более 40 получили ранения при падении автобуса с моста в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автобус следовал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.
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О причинах аварии пока не сообщается. Десять человек умерли на месте ДТП, еще четверо скончались в больнице.
По меньшей мере 14 человек погибли и более 40 получили ранения при падении автобуса с моста в штате Бихар на востоке Индии. Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Автобус следовал из населенного пункта Аураи в город Ситамархи. Он сбил ограждения на мосту через пересохший канал и упал вниз, перевернувшись на крышу.
Читайте также: В Узбекистане собираются запретить пышные свадьбы
О причинах аварии пока не сообщается. Десять человек умерли на месте ДТП, еще четверо скончались в больнице.
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