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В США приняли на вооружение новейшую атомную субмарину
Подводная лодка USS Colorado относится к классу Virginia.
Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Церемония введения субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.
USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступивший на вооружение США. Водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Подводная лодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.
Субмарина предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.
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Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.
Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Церемония введения субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.
USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступивший на вооружение США. Водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Подводная лодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.
Субмарина предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.
Читайте также: В Узбекистане собираются запретить пышные свадьбы
Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.
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