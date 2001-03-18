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Раздел: Мир  
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В США приняли на вооружение новейшую атомную субмарину

В США приняли на вооружение новейшую атомную субмарину Подводная лодка USS Colorado относится к классу Virginia.

Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Церемония введения субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне, штат Коннектикут.

USS Colorado стала 15-й многоцелевой атомной торпедной подводной лодкой класса Virginia, поступивший на вооружение США. Водоизмещение составляет 7,8 тысячи тонн, длина — около 115 метров, ширина — более десяти метров. Подводная лодка развивает скорость до 34 узлов (46,3 километра в час) в погруженном состоянии.

Субмарина предназначена для осуществления противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск специального назначения, проведения наступательных операций, участия в иррегулярных военных действиях, сбора разведданных и осуществления наблюдения, а также участия в минно-тральных операциях.

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Подводные лодки класса Virginia оснащены четырьмя торпедными аппаратами и 26 торпедами. Экипаж подводных лодок составляет от 100 до 120 человек.
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 Теги: подводная лодка, США

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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