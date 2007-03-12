Раздел: Мир
Трамп обвинил Клинтон в создании фейкового компромата на него
Президент США считает, что создание таких материалов было специально оплачено.
45-й президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 не должно было быть инициировано, поскольку никакого заговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было заговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковых досье, оплаченный нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованных в суде по контролю за внешней разведкой для прослушивания моей кампании ", - написал Трамп.
Американский лидер также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США - "охотой на ведьм". Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокуроры по "русскому делу" Роберту Мюллеру заметки о его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее телекомпания CNN заявляла, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследование, которое привело к появлению скандального "досье", обвиняет президента США Дональда Трампа в связях с Россией. Однако первым заказчиком "досье" на нынешнего президента США Дональда Трампа было консервативное издание The Washington Free Beacon.
Читайте также: Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы
С мая 2017 Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая попытки российского вмешательства в президентскую гонку в США в 2016 году. На данный момент в рамках рассмотрения обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.
45-й президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 не должно было быть инициировано, поскольку никакого заговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было заговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковых досье, оплаченный нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованных в суде по контролю за внешней разведкой для прослушивания моей кампании ", - написал Трамп.
Американский лидер также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США - "охотой на ведьм". Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокуроры по "русскому делу" Роберту Мюллеру заметки о его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее телекомпания CNN заявляла, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследование, которое привело к появлению скандального "досье", обвиняет президента США Дональда Трампа в связях с Россией. Однако первым заказчиком "досье" на нынешнего президента США Дональда Трампа было консервативное издание The Washington Free Beacon.
Читайте также: Возле берегов Греции затонуло судно мигрантов, есть жертвы
С мая 2017 Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая попытки российского вмешательства в президентскую гонку в США в 2016 году. На данный момент в рамках рассмотрения обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
226
0
Оставьте свой комментарий