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Трамп обвинил Клинтон в создании фейкового компромата на него

Трамп обвинил Клинтон в создании фейкового компромата на него Президент США считает, что создание таких материалов было специально оплачено.

45-й президент США Дональд Трамп считает, что расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 не должно было быть инициировано, поскольку никакого заговора предвыборного штаба республиканца с Москвой не было, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"Расследование Мюллера не должно было начинаться, поскольку не было заговора и не было преступления. Оно было основано на мошеннических действиях и фейковых досье, оплаченный нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии, и безосновательно использованных в суде по контролю за внешней разведкой для прослушивания моей кампании ", - написал Трамп.

Американский лидер также назвал данное расследование о вмешательстве в выборы президента США - "охотой на ведьм". Ранее СМИ сообщили, что бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб предоставил спецпрокуроры по "русскому делу" Роберту Мюллеру заметки о его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее телекомпания CNN заявляла, что предвыборный штаб Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследование, которое привело к появлению скандального "досье", обвиняет президента США Дональда Трампа в связях с Россией. Однако первым заказчиком "досье" на нынешнего президента США Дональда Трампа было консервативное издание The Washington Free Beacon.

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С мая 2017 Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая попытки российского вмешательства в президентскую гонку в США в 2016 году. На данный момент в рамках рассмотрения обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.
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 Теги: Трамп, Клинтон, компромат

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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