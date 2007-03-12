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Обрушение моста в Майами: число жертв возросло
Спасатели достали из-под завалов еще пять тел.
В Майами (штат Флорида, США) после падения пешеходного моста спасатели достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Глава полиции Майами-Дейд Хуан Перес сообщил, что власти не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.
Полиция идентифицировала четырех жертв.
Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.
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Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.
В Майами (штат Флорида, США) после падения пешеходного моста спасатели достали тела еще пятерых человек. Вместе с ними число погибших возросло до шести человек, передает СNN, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Глава полиции Майами-Дейд Хуан Перес сообщил, что власти не ожидают найти дополнительных жертв, но будут продолжать убирать обломки моста в качестве меры предосторожности.
Полиция идентифицировала четырех жертв.
Напомним, 15 марта в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост. Строившийся мост рухнул рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами.
Читайте также: В США обрушился мост: четверо погибших
Мост весил 950 тонн и имел длину около 53 метров. Он был разработан, чтобы противостоять ветрам ураганной силы.
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