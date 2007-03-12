Россия создала и накапливала «Новичок», у нас есть доказательства, - Глава МИД Британии

Этим Россия занималась последние 10 лет.



У Великобритании есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью ВВС, пишет



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"У нас на самом деле есть доказательства, что на протяжении последних 10 лет Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала вещество "Новичок", - сказал Джонсон.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter У Великобритании есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявил глава британского МИД Борис Джонсон в интервью ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду "У нас на самом деле есть доказательства, что на протяжении последних 10 лет Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала вещество "Новичок", - сказал Джонсон.



