Раздел: Мир
В Торонто расстреляли мужчину прямо на улице
Это уже не первый подобный случай за последнее время.
В субботу в Торонто двое неизвестных выстрелами в спину застрелили 26-летнего мужчину. Убийство произошло у автомобиля потерпевшего на парковке многоквартирного дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на New-s.com.ua.
По информации полиции, которая ищет подозреваемых, в покушении участвовали двое спортивного вида чернокожих мужчин, которые были одеты во все темное. После просмотра записи камеры видеонаблюдения следователи выдвинули версию о том, что убитый мог стать случайно жертвой.
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12 марта стрелок в черном убил человека на западе Торонто. 3 марта преступник в районе Северный Йорк застрелил из автомобиля мужчину примерно 40 лет.
В субботу в Торонто двое неизвестных выстрелами в спину застрелили 26-летнего мужчину. Убийство произошло у автомобиля потерпевшего на парковке многоквартирного дома, пишет Хроника.инфо со ссылкой на New-s.com.ua.
По информации полиции, которая ищет подозреваемых, в покушении участвовали двое спортивного вида чернокожих мужчин, которые были одеты во все темное. После просмотра записи камеры видеонаблюдения следователи выдвинули версию о том, что убитый мог стать случайно жертвой.
Читайте также: Канадские врачи подписали петицию против повышения зарплат
12 марта стрелок в черном убил человека на западе Торонто. 3 марта преступник в районе Северный Йорк застрелил из автомобиля мужчину примерно 40 лет.
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