Раздел: Мир
Президент Сербии поздравил Путина с победой на выборах, не дожидаясь их результатов
На данный момент обработано менее 70% бюллетеней.
Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом он сообщил в Twitter, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Я отправил Владимиру Путину искренние поздравления в связи с переизбранием президентом Российской Федерации, с наилучшими пожеланиями и впредь вести страну на основе прогресса на благо всех ее граждан", – написал Вучич.
ЦИК РФ обработал уже 67,36% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 75,84% голосов. Второе место с результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,11% – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Читайте также: Трамп обвинил Клинтон в создании фейкового компромата на него
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое место.
Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом он сообщил в Twitter, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Я отправил Владимиру Путину искренние поздравления в связи с переизбранием президентом Российской Федерации, с наилучшими пожеланиями и впредь вести страну на основе прогресса на благо всех ее граждан", – написал Вучич.
ЦИК РФ обработал уже 67,36% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 75,84% голосов. Второе место с результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,11% – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Читайте также: Трамп обвинил Клинтон в создании фейкового компромата на него
Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое место.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
217
0
Оставьте свой комментарий