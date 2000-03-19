Президент Сербии поздравил Путина с победой на выборах, не дожидаясь их результатов

На данный момент обработано менее 70% бюллетеней.



Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом он сообщил в Twitter, передаёт



"Я отправил Владимиру Путину искренние поздравления в связи с переизбранием президентом Российской Федерации, с наилучшими пожеланиями и впредь вести страну на основе прогресса на благо всех ее граждан", – написал Вучич.



ЦИК РФ обработал уже 67,36% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 75,84% голосов. Второе место с результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,11% – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.



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Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое место. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Об этом он сообщил в Twitter, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Гордон "Я отправил Владимиру Путину искренние поздравления в связи с переизбранием президентом Российской Федерации, с наилучшими пожеланиями и впредь вести страну на основе прогресса на благо всех ее граждан", – написал Вучич.ЦИК РФ обработал уже 67,36% бюллетеней. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 75,84% голосов. Второе место с результатом 12,67% занимает кандидат от КПРФ Павел Грудинин, третье с 6,11% – лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак набирает 1,47% голосов и занимает четвертое место.



