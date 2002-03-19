В Сирии сбили еще один бомбардировщик Су-24

Самолёт упал в районе Дамаска.



Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении фронтового бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии, сообщает



Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА), самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.



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По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности пока судить сложно.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сирийские повстанцы сообщили об уничтожении фронтового бомбардировщика Су-24 ВВС Сирии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Как сообщает оппозиционная Свободная сирийская армия (ССА), самолет был сбит в районе Дамаска. Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что речь идет о тактическом фронтовом бомбардировщике Су-24.По предварительным данным, пилот катапультировался, но о его дальнейшей судьбе данных нет. Также опубликовано видео с падением самолета, но о его достоверности пока судить сложно.



