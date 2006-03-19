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Раздел: Мир  
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Во время представления Cirque du Soleil насмерть разбился акробат

Во время представления Cirque du Soleil насмерть разбился акробат Мужчина работал в цирке уже 15 лет.

Во Флориде, США во время представления цирка Cirque du Soleil акробат сорвался с высоты. 38-летний француз Янн Арно участвовал в выступлении с воздушными ремнями и сорвался. Он умер в больнице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Liga.

В цирке сообщили, что работают с местными властями и расследуют, что произошло. Арно работал в цирке 15 лет.

Это не первый подобный инцидент. В 2013 году артист упал со сцены и умер в Лас-Вегасе.

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А в 2016 году сына основателя цирка случайно раздавили телескопическим подъемником.
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 Теги: акробат, цирк

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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