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Во время представления Cirque du Soleil насмерть разбился акробат
Мужчина работал в цирке уже 15 лет.
Во Флориде, США во время представления цирка Cirque du Soleil акробат сорвался с высоты. 38-летний француз Янн Арно участвовал в выступлении с воздушными ремнями и сорвался. Он умер в больнице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Liga.
В цирке сообщили, что работают с местными властями и расследуют, что произошло. Арно работал в цирке 15 лет.
Это не первый подобный инцидент. В 2013 году артист упал со сцены и умер в Лас-Вегасе.
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А в 2016 году сына основателя цирка случайно раздавили телескопическим подъемником.
Во Флориде, США во время представления цирка Cirque du Soleil акробат сорвался с высоты. 38-летний француз Янн Арно участвовал в выступлении с воздушными ремнями и сорвался. Он умер в больнице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Liga.
В цирке сообщили, что работают с местными властями и расследуют, что произошло. Арно работал в цирке 15 лет.
Это не первый подобный инцидент. В 2013 году артист упал со сцены и умер в Лас-Вегасе.
Читайте также: Трамп обвинил Клинтон в создании фейкового компромата на него
А в 2016 году сына основателя цирка случайно раздавили телескопическим подъемником.
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