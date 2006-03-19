Во время представления Cirque du Soleil насмерть разбился акробат

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О причинах инцидента пока не сообщается, всем пострадавшим была оказана помощь

В Лас-Вегасе, сорвавшись с высоты, погибла гимнастка из знаменитого канадского цирка, который называется Сirque du Soleil. Трагедией закончилось недавнее выступление, проходившее в казино MGM Grand, легендарной цирковой труппы. Сара Гийяр-Гийо, который исполнился 31 год, выступавшая на цирковой арене около 20 лет, выполняя