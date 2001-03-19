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Раздел: Мир  
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В Техасе произошел взрыв: есть пострадавшие

В Техасе произошел взрыв: есть пострадавшиеИзвестно о двух пострадавших в результате взрыва.

По меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин (штат Техас). Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой УНН.

Пострадавшие мужчины были госпитализированы. Полиция призывает жителей города избегать район, в котором произошел инцидент. Подробности происшествия не приводятся.

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Ранее телеканал Fox News сообщал, что в Остине в сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. На данный момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.
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 Теги: взрыв, США

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Сегодня, 09:45 » Автор: Татьяна Шедько
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