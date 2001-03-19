Раздел: Мир
В Техасе произошел взрыв: есть пострадавшие
Известно о двух пострадавших в результате взрыва.
По меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин (штат Техас). Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой УНН.
Пострадавшие мужчины были госпитализированы. Полиция призывает жителей города избегать район, в котором произошел инцидент. Подробности происшествия не приводятся.
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Ранее телеканал Fox News сообщал, что в Остине в сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. На данный момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.
По меньшей мере два человека получили серьезные ранения в результате взрыва, произошедшего на юго-западе города Остин (штат Техас). Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой УНН.
Пострадавшие мужчины были госпитализированы. Полиция призывает жителей города избегать район, в котором произошел инцидент. Подробности происшествия не приводятся.
Читайте также: Обрушение моста в Майами: число жертв возросло
Ранее телеканал Fox News сообщал, что в Остине в сутки взорвались две посылки, в результате чего два человека погибли и еще двое пострадали. На данный момент информации о том, связан ли новый взрыв с предыдущими, нет.
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