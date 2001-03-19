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Раздел: Мир  
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В Африке нашли огромный череп неизвестного существа

В Африке нашли огромный череп неизвестного существаНекоторые утверждают, что это - череп дракона.

На восточном берегу африканского континента был найден череп, который не могут идентифицировать. Некоторые очевидцы считают, что на берег выбросило череп дракона, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Пользователи Интернета наряду с учеными попытались выяснить принадлежность останков. Одна из версий — это кости гиппопотама. Вот только местные жители отрицают данную теорию: аборигены много раз видели черепа бегемотов, поэтому сразу бы определили, кому принадлежит череп

Эксперты на данный момент не анализировали находку. Может, исследования откроют миру новое животное, которое когда-либо обитало на нашей планете. Относительно версии о драконе: скелеты существ, найденные ранее, зачастую являлись либо мистификацией, либо принадлежали неизвестным науке динозаврам.

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Таким образом, драконов могло и не существовать, а различные доказательства, всплывающие время от времени в сети, таковыми могут не являться. Бурную фантазию людей и желание прославиться никто не отменял.
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 Теги: Африка, череп

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Сегодня, 11:28 » Автор: Татьяна Шедько
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