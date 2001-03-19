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Отравление Скрипаля: Евросоюз сделал официальное заявление
ЕС осуждает нападение на Скрипаля и его дочь.
Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В заявлении Совета ЕС по иностранным делам также отмечается, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за ответственность за это нападение.
"Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.
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Кроме того, ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом", а также обеспечить полное раскрытие своей программы Новичок
Европейский Союз решительно осуждает нападение, совершенное против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
В заявлении Совета ЕС по иностранным делам также отмечается, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет за ответственность за это нападение.
"Использование любого химического оружия кем бы то ни было абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех нас. Любое такое использование является явным нарушением Конвенции по химическому оружию, нарушением международного права и подрывает международный порядок, основанный на правилах", - говорится в документе.
Читайте также: Польша готовится к высылке российских дипломатов, - СМИ
Кроме того, ЕС призвал Россию "срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом", а также обеспечить полное раскрытие своей программы Новичок
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