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Раздел: Мир  
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В Эквадоре столкнулись автобусы: десятки жертв

В Эквадоре столкнулись автобусы: десятки жертв Погибли 11 человек, еще 54 получили ранения.

В Эквадоре в результате ДТП с участием двух автобусов погибли по меньшей мере 11 человек, еще 54 пострадали. Об этом пишет El Universo, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

Сообщается, что инцидент произошел в провинции Гуаяс. Из-за него в течение нескольких часов не было движения по шоссе Хухан — Трес-Постес.

"Официальные данные: 54 раненых и 11 погибших, включая ребенка. Мы едем в больницу Милагро, где находятся жертвы. Ужасное дорожно-транспортное происшествие", — заявил губернатор провинции Хосе Франсиско Чевальос.

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Отмечается, что причиной ДТП предположительно стал пьяный мотоциклист, от столкновения с которым попытался уклониться водитель одного из автобусов.
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 Теги: Эквадор, ДТП

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Сегодня, 14:58 » Автор: Татьяна Шедько
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