Раздел: Мир
Мощный шторм на Мадагаскаре: много погибших
На данным момент известно о 17 погибших.
В результате тропического шторма на Мадагаскаре погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
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"По меньшей мере 17 человек погибли, когда тропический шторм ударил по восточному Мадагаскару в выходные дни", - говорится в сообщении. Как сообщается, тропический шторм Eliakim ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от столицы Мадагаскара Антананариву.
В результате тропического шторма на Мадагаскаре погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК Украина.
Читайте также: В Эквадоре столкнулись автобусы: десятки жертв
"По меньшей мере 17 человек погибли, когда тропический шторм ударил по восточному Мадагаскару в выходные дни", - говорится в сообщении. Как сообщается, тропический шторм Eliakim ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от столицы Мадагаскара Антананариву.
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