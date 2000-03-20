» » Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов
Раздел: Мир  
0

Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов

Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов Более четырёх тысяч детей исчезли в стране после отказа в предоставлении убежища.

Практически 4,5 тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года. Это произошло после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По информации издания, власти не имеют понятия, где сейчас находятся 4492 ребенка. Эта цифра включает как прибывших в страну самостоятельно, так и приехавших вместе с родителями. По данным Шведского агентства по миграции, только за первые два месяца 2018 года пропали 223 ребенка. Годом ранее показатель за аналогичный период был ниже — 152.

В настоящее время в Швеции нет законов, касающихся подобных ситуаций, поэтому что делать с исчезающими во время прошения об убежище, неизвестно. The Local указывает, что в конце 2017 года местный омбудсмен по делам детей опубликовал доклад, в котором выдвинул ряд предложений для подобных дел. В частности, он порекомендовал способы поиска пропавших и, в первую очередь, предотвращения их исчезновения. Однако ни одно из предложений не было рассмотрено или реализовано.

Читайте также: В США могут ввести смертную казнь для наркоторговцев

В 2015-м в ЕС возник самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются вооруженные конфликты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Швеция, дети

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     370
     0

Похожие новости по теме

В Италии сообщили о рекордном числе мигрантов, прибывших в страну В Италии сообщили о рекордном числе мигрантов, прибывших в страну

В Италию в октябре прибыло рекордное количество мигрантов, достигнув более 27 тысяч человек.

На территории Греции находятся 54 тыс. мигрантов, - министр по делам миграции На территории Греции находятся 54 тыс. мигрантов, - министр по делам миграции

Между июнем и июлем службы по делам беженцев Греции и ООН насчитали на территории страны 54 тысячи мигрантов и беженцев.

Финляндия намерена депортировать до 20 тысяч мигрантов Финляндия намерена депортировать до 20 тысяч мигрантов

Показатель депортированных беженцев составит около 62% от всех прибывших.

Получить убежище в Швеции станет сложнее Получить убежище в Швеции станет сложнее

В Швеции придумали способ избавления от мигрантов.

С начала года в Европу прибыли уже более 700 тысяч беженцев С начала года в Европу прибыли уже более 700 тысяч беженцев

За октябрь в Европу прибыло столько же мигрантов, как за весь прошлый год.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх