Раздел: Мир
В Барселоне мужчина захватил заложницу в здании посольства
Случай произошел в посольстве Мали, женщину удалось освободить.
В посольстве Мали в Барселоне мужчина взял в заложники жену почетного консула Мали в Барселоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Полицейские несколько часов вели переговоры, пытаясь убедить мужчину освободить женщину. Им удалось войти, когда мужчина на пару секунд открыл дверь консульства. Полиция задержала его, женщину освободили", - говорится в сообщении.
Задержанным является 40-летний гражданин Мали. Мужчина угрожал женщине и не выпускал из здания. Он требовал "урегулирования его административного положения", чтобы иметь возможность путешествовать за пределы страны. Он не был вооружен.
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Женщина не пострадала.
В посольстве Мали в Барселоне мужчина взял в заложники жену почетного консула Мали в Барселоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
"Полицейские несколько часов вели переговоры, пытаясь убедить мужчину освободить женщину. Им удалось войти, когда мужчина на пару секунд открыл дверь консульства. Полиция задержала его, женщину освободили", - говорится в сообщении.
Задержанным является 40-летний гражданин Мали. Мужчина угрожал женщине и не выпускал из здания. Он требовал "урегулирования его административного положения", чтобы иметь возможность путешествовать за пределы страны. Он не был вооружен.
Читайте также: В США могут ввести смертную казнь для наркоторговцев
Женщина не пострадала.
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