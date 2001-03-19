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Раздел: Мир  
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Взорвавшийся смартфон убил девушку в Индии

Взорвавшийся смартфон убил девушку в Индии Врачи не успели спасти девушку, пострадавшую от взрыва гаджета.

В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.

Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка. В результате взрыва она потеряла сознание.

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Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.
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 Теги: Индия, смартфон

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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