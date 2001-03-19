Раздел: Мир
Взорвавшийся смартфон убил девушку в Индии
Врачи не успели спасти девушку, пострадавшую от взрыва гаджета.
В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.
Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка. В результате взрыва она потеряла сознание.
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Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.
В деревне Керьякани (Индия) 18-летняя Ума Орам погибла из-за смартфона, который взорвался во время разговора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Девушка подключила устройство к зарядке и говорила со своим родственником, вскоре телефон взорвался прямо в ее руках.
Она получила несколько ранений: были повреждены рука, нога и грудная клетка. В результате взрыва она потеряла сознание.
Читайте также: Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов
Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти Уму – она скончалась по дороге в больницу.
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