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Раздел: Мир  
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Польские националисты провели акцию против Украины

Польские националисты провели акцию против Украины Украинское посольство осудило действия поляков.

Польские националистические организации устроили манифестации у посольства Украины в Варшаве, во время которых произносили антиукраинскую пропаганду. Посольство Украины осудило такие действия, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", – отмечается в заявлении.

Отмечается, что одновременно с протестами польских националистов в посольство Украины пришли и поляки, которые выразили солидарность с Украиной и ее народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

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Добавим, что по сообщению журналиста Евгения Приходько, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка".
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 Теги: Польша, Украина

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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