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Раздел: Мир  
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Во Франции задержали Николя Саркози

Во Франции задержали Николя СаркозиЕго задержали по делу о финансировании его избирательной кампании.

Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Напомним, ранее следователи планировали проверить причастность Саркози к коррупционным схемам, которые сопровождали выбор Катара организатором Чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также, экс-президент предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 году, когда он проиграл выборы Франсуа Олланду.

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Следствие подозревает, что PR-агентство Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением кампании Саркози, часть финансирования осуществляло по поддельным счетам с целью скрыть превышение максимально допустимого законом бюджета кандидата в президенты (составляет 22,5 млн евро). Превышение оценивается в 18 млн евро.
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 Теги: Саркози, задержание

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Сегодня, 10:56 » Автор: Татьяна Шедько
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