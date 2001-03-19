» » Авиаудар в Восточной Гуте: погибли 15 детей
Раздел: Мир  
0

Авиаудар в Восточной Гуте: погибли 15 детей

Авиаудар в Восточной Гуте: погибли 15 детейТакже погибли две женщины.

В результате обстрела с воздуха одной из школ в Восточной Гуте в Сирии погибли 15 детей и двое женщин. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

В результате атаки с воздуха, была разрушена одна из школ в городе Ирбин, который принадлежит к анклаву. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга по соблюдению прав человека.

Читайте также: В Сирии взорвалась бомба: много погибших

Кроме того, ранения в результате бомбардировок получили 50 гражданских. Погибшие и потерпевшие скрывались в подвале школы. На данный момент продолжаются спасательные работы, поэтому количество жертв может вырасти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сирия, авиаудары

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:49 » Автор: Татьяна Шедько
     146
     0

Похожие новости по теме

В ООН назвали колоссальное количество жертв войны в Сирии В ООН назвали колоссальное количество жертв войны в Сирии

За последние две недели погибло более 600 человек.

Авиаудары вблизи Дамаска: погибли около 100 мирных жителей Авиаудары вблизи Дамаска: погибли около 100 мирных жителей

Среди погибших 20 детей.

В результате авиаударов в Сирии погибли пятеро детей В результате авиаударов в Сирии погибли пятеро детей

Около 22 получили ранения.

В Китае в результате давки в школе погибли двое детей В Китае в результате давки в школе погибли двое детей

Десятки детей получили травмы, двое в тяжелом состоянии.

В результате двух взрывов в Афганистане ранения получили 10 детей В результате двух взрывов в Афганистане ранения получили 10 детей

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрывы.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх