Раздел: Мир
Авиаудар в Восточной Гуте: погибли 15 детей
Также погибли две женщины.
В результате обстрела с воздуха одной из школ в Восточной Гуте в Сирии погибли 15 детей и двое женщин. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В результате атаки с воздуха, была разрушена одна из школ в городе Ирбин, который принадлежит к анклаву. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга по соблюдению прав человека.
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Кроме того, ранения в результате бомбардировок получили 50 гражданских. Погибшие и потерпевшие скрывались в подвале школы. На данный момент продолжаются спасательные работы, поэтому количество жертв может вырасти.
В результате обстрела с воздуха одной из школ в Восточной Гуте в Сирии погибли 15 детей и двое женщин. Десятки человек получили ранения. Об этом сообщает DW, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
В результате атаки с воздуха, была разрушена одна из школ в городе Ирбин, который принадлежит к анклаву. Это привело к гибели 15 детей и двух женщин, сообщили в расположенном в Лондоне Сирийском центре мониторинга по соблюдению прав человека.
Читайте также: В Сирии взорвалась бомба: много погибших
Кроме того, ранения в результате бомбардировок получили 50 гражданских. Погибшие и потерпевшие скрывались в подвале школы. На данный момент продолжаются спасательные работы, поэтому количество жертв может вырасти.
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