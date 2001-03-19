Раздел: Мир
Много пострадавших: в США вновь произошла стрельба в школе
Точное количество пострадавших пока не сообщается.
В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По некоторым данным, речь идет как минимум о трех погибших. На место происшествия прибыли полиция и ФБР.
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Как заявил один из шерифов в Twitter, стрельба произошла в бизнес-парке Emmorton.
В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По некоторым данным, речь идет как минимум о трех погибших. На место происшествия прибыли полиция и ФБР.
Читайте также: В Техасе на почтовом складе произошел еще один взрыв
Как заявил один из шерифов в Twitter, стрельба произошла в бизнес-парке Emmorton.
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