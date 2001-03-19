Много пострадавших: в США вновь произошла стрельба в школе

Точное количество пострадавших пока не сообщается.



В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Об этом сообщили в местной полиции, пишет



По некоторым данным, речь идет как минимум о трех погибших. На место происшествия прибыли полиция и ФБР.



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Как заявил один из шерифов в Twitter, стрельба произошла в бизнес-парке Emmorton. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В американском штате Мэриленд произошла стрельба в школе. Инцидент произошел в школе Грейт-Миллс в округе Сент-Мэри. Об этом сообщили в местной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.По некоторым данным, речь идет как минимум о трех погибших. На место происшествия прибыли полиция и ФБР.Как заявил один из шерифов в Twitter, стрельба произошла в бизнес-парке Emmorton.



