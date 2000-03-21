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Раздел: Мир  
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Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе

Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе Годовой прирост объёмов строительства составил 76%.

В январе 2018 года активность строительного сектора в Евросоюзе сократилась на 2,1% в месячном исчислении, но увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтройОбзор.

По данным Евростата, самый значительный годовой прирост строительной активности в первом месяце нынешнего года отмечен в Словении (+76%), передает СтройОбзор.

Затем следует Венгрия (+43,1%), Чехия (+33,6%) и Польша (+31,8%).

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А вот в Испании (-3,6%) и Великобритании (-3,2%) зафиксирована отрицательная динамика.
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 Теги: Словения, строительство

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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