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Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе

Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе

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