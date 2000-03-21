Раздел: Мир
Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе
Годовой прирост объёмов строительства составил 76%.
В январе 2018 года активность строительного сектора в Евросоюзе сократилась на 2,1% в месячном исчислении, но увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтройОбзор.
По данным Евростата, самый значительный годовой прирост строительной активности в первом месяце нынешнего года отмечен в Словении (+76%), передает СтройОбзор.
Затем следует Венгрия (+43,1%), Чехия (+33,6%) и Польша (+31,8%).
Читайте также: Польские националисты провели акцию против Украины
А вот в Испании (-3,6%) и Великобритании (-3,2%) зафиксирована отрицательная динамика.
В январе 2018 года активность строительного сектора в Евросоюзе сократилась на 2,1% в месячном исчислении, но увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на СтройОбзор.
По данным Евростата, самый значительный годовой прирост строительной активности в первом месяце нынешнего года отмечен в Словении (+76%), передает СтройОбзор.
Затем следует Венгрия (+43,1%), Чехия (+33,6%) и Польша (+31,8%).
Читайте также: Польские националисты провели акцию против Украины
А вот в Испании (-3,6%) и Великобритании (-3,2%) зафиксирована отрицательная динамика.
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