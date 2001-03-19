Раздел: Мир
Полиция США застрелила вооруженного мужчину после пяти часов переговоров
Мужчина забаррикадировался в ресторане, расположенном около университета.
Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который укрывался в здании ресторана Panera Bread, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
При стрельбе больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов.
Почему именно он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба.
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В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.
Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который укрывался в здании ресторана Panera Bread, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
При стрельбе больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов.
Почему именно он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба.
Читайте также: Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе
В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.
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