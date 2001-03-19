» » Полиция США застрелила вооруженного мужчину после пяти часов переговоров
Раздел: Мир  
0

Полиция США застрелила вооруженного мужчину после пяти часов переговоров

Полиция США застрелила вооруженного мужчину после пяти часов переговоров Мужчина забаррикадировался в ресторане, расположенном около университета.

Полиция в городе Принстон (штат Нью-Джерси) застрелила вооруженного мужчину, который укрывался в здании ресторана Panera Bread, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.

При стрельбе больше никто не пострадал. Вооруженный мужчина находился в ресторане, расположенном рядом с Принстонским университетом, около пяти часов.

Почему именно он решил забаррикадироваться в здании, пока не уточняется. Переговоры с ним, которые вела полиция, завершились безрезультатно, после этого была открыта стрельба.

Читайте также: Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе

В связи с инцидентом люди, находившиеся в двух университетских корпусах, были эвакуированы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, полиция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
     400
     0

Похожие новости по теме

Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе

Годовой прирост объёмов строительства составил 76%.

В США полиция застрелила мужчину из-за жестокого розыгрыша В США полиция застрелила мужчину из-за жестокого розыгрыша

Мужчина был не вооружен.

В Эстонии полиция застрелила мужчину, размахивавшего ножами В Эстонии полиция застрелила мужчину, размахивавшего ножами

Мужчина пугал людей двумя ножами.

В Хьюстоне полиция застрелила вооруженного афроамериканца В Хьюстоне полиция застрелила вооруженного афроамериканца

Мужчина не подчинился требованию полиции положить оружие.

США: мужчина после тройного убийства открыл огонь по полицейским США: мужчина после тройного убийства открыл огонь по полицейским

На место происшествия прибыла полиция и оцепила место преступления.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх