Марк Цукерберг даст показания в парламенте Великобритании

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Марк Цукерберг, идейный вдохновитель, основатель и директор Facebook, выбран лучшим в рейтинге из 50 топ-менеджеров 2013 года. Цукерберга одобрило 99 процентов голосовавших, и это несмотря на то, что прошедший год был нелегким для Facebook. Корпорация занималась проведением IPO, а нововведения и улучшения не встретили