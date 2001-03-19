Раздел: Мир
Марк Цукерберг даст показания в парламенте Великобритании
Создателя социальной сети Facebook обвиняют в незаконной передаче персональных данных пользователей.
Создатель Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет для дачи показаний об использовании персональных данных Oxford Analytica, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Консалтинговая фирма Oxford Analytica обвиняется в сборе данных 50 миллионов пользователей Facebook без разрешения и не удалилении их по запросу. Лондонская фирма отрицает какие-либо нарушения.
Обе компании находятся под пристальным вниманием со стороны информатора, Кристофера Уайли, который работал с Oxford Analytica и утверждает, что накопил большие объемы персональных данных с помощью тестов личности на Facebook.
Он утверждает, что 270 000 человек участвовали в тесте, но данные 50 миллионов пользователей, в основном, в США, были собраны без их явного согласия с помощью социальной сети.
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Уайли говорит, что данные были проданы Oxford Analytica, которые затем использовали информацию с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
Создатель Facebook Марк Цукерберг был вызван в парламентский комитет для дачи показаний об использовании персональных данных Oxford Analytica, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Консалтинговая фирма Oxford Analytica обвиняется в сборе данных 50 миллионов пользователей Facebook без разрешения и не удалилении их по запросу. Лондонская фирма отрицает какие-либо нарушения.
Обе компании находятся под пристальным вниманием со стороны информатора, Кристофера Уайли, который работал с Oxford Analytica и утверждает, что накопил большие объемы персональных данных с помощью тестов личности на Facebook.
Он утверждает, что 270 000 человек участвовали в тесте, но данные 50 миллионов пользователей, в основном, в США, были собраны без их явного согласия с помощью социальной сети.
Читайте также: В Молдове отменяют обязательную службу в армии
Уайли говорит, что данные были проданы Oxford Analytica, которые затем использовали информацию с целью повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
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