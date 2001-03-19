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Раздел: Мир  
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Масштабное ДТП на Филиппинах: десятки погибших

Масштабное ДТП на Филиппинах: десятки погибшихВ ДТП погибли 19 человек, еще 25 получили травмы.

На филиппинском острове Миндоро в результате ДТП с автобусом 19 человек погибли и 25 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua в среду, 21 марта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг в городе Саблайн провинции Западный Миндоро", - говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы в три местные больницы.

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Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало.
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 Теги: Филиппины, ДТП

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Сегодня, 09:41 » Автор: Татьяна Шедько
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