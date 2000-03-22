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Раздел: Мир  
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Все больше родителей в США страхуют детей от нападения в школах

Все больше родителей в США страхуют детей от нападения в школах Новая страховая услуга предполагает выплату значительных компенсаций.

Американские школы стали чаще приобретать для учеников страховку от «нападения стрелка». Это связано с участившимися в США случаями стрельбы в учебных заведениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт.

«За последний месяц ко мне обратились представители школ из семи округов штата Флорида, которые приобрели страховые полисы на общую сумму более $3 млн», — рассказал агентству сотрудник страховой компании McGowan Пол Маршалл.

Такая страховка предусматривает выплату каждому пострадавшему до $250 тыс. в зависимости от тяжести полученных ранений. При этом полис покрывает также случаи применения холодного оружия и взрывных устройств.

По мнению представителя страховой компании, большой размер выплачиваемых компенсаций связан с высокими затратами на оказание медицинской помощи. В качестве примера Маршалл привел случай Энтони Борджеса, который был ранен в феврале нынешнего года в результате стрельбы в школе городка Паркленд (штат Флорида). За минувший месяц подросток перенес восемь операций, при этом общая стоимость его лечения может достигнуть $1 млн.

Отец пострадавшего школьника выставил обращение на сайте для сбора пожертвований GoFundMe. На данный момент ему удалось собрать более $742 тыс. на лечение сына.

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Как отмечает агентство, стоимость полиса, покрывающего случаи вооруженных нападений, составляет более $1 тыс. в год на каждого ученика. По прогнозам агентства, в связи с ростом числа случаев стрельбы в школах США, спрос на страховку от «нападений стрелка» будет увеличиваться.
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 Теги: США, страховка

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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