Все больше родителей в США страхуют детей от нападения в школах

Новая страховая услуга предполагает выплату значительных компенсаций.



Американские школы стали чаще приобретать для учеников страховку от «нападения стрелка». Это связано с участившимися в США случаями стрельбы в учебных заведениях, сообщает



«За последний месяц ко мне обратились представители школ из семи округов штата Флорида, которые приобрели страховые полисы на общую сумму более $3 млн», — рассказал агентству сотрудник страховой компании McGowan Пол Маршалл.



Такая страховка предусматривает выплату каждому пострадавшему до $250 тыс. в зависимости от тяжести полученных ранений. При этом полис покрывает также случаи применения холодного оружия и взрывных устройств.



По мнению представителя страховой компании, большой размер выплачиваемых компенсаций связан с высокими затратами на оказание медицинской помощи. В качестве примера Маршалл привел случай Энтони Борджеса, который был ранен в феврале нынешнего года в результате стрельбы в школе городка Паркленд (штат Флорида). За минувший месяц подросток перенес восемь операций, при этом общая стоимость его лечения может достигнуть $1 млн.



Отец пострадавшего школьника выставил обращение на сайте для сбора пожертвований GoFundMe. На данный момент ему удалось собрать более $742 тыс. на лечение сына.



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Как отмечает агентство, стоимость полиса, покрывающего случаи вооруженных нападений, составляет более $1 тыс. в год на каждого ученика. По прогнозам агентства, в связи с ростом числа случаев стрельбы в школах США, спрос на страховку от «нападений стрелка» будет увеличиваться. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Американские школы стали чаще приобретать для учеников страховку от «нападения стрелка». Это связано с участившимися в США случаями стрельбы в учебных заведениях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Эксперт «За последний месяц ко мне обратились представители школ из семи округов штата Флорида, которые приобрели страховые полисы на общую сумму более $3 млн», — рассказал агентству сотрудник страховой компании McGowan Пол Маршалл.Такая страховка предусматривает выплату каждому пострадавшему до $250 тыс. в зависимости от тяжести полученных ранений. При этом полис покрывает также случаи применения холодного оружия и взрывных устройств.По мнению представителя страховой компании, большой размер выплачиваемых компенсаций связан с высокими затратами на оказание медицинской помощи. В качестве примера Маршалл привел случай Энтони Борджеса, который был ранен в феврале нынешнего года в результате стрельбы в школе городка Паркленд (штат Флорида). За минувший месяц подросток перенес восемь операций, при этом общая стоимость его лечения может достигнуть $1 млн.Отец пострадавшего школьника выставил обращение на сайте для сбора пожертвований GoFundMe. На данный момент ему удалось собрать более $742 тыс. на лечение сына.Как отмечает агентство, стоимость полиса, покрывающего случаи вооруженных нападений, составляет более $1 тыс. в год на каждого ученика. По прогнозам агентства, в связи с ростом числа случаев стрельбы в школах США, спрос на страховку от «нападений стрелка» будет увеличиваться.



