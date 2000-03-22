Раздел: Мир
Глава МИД Британии рассказал о сходстве поведения Путина и Гитлера
Борис Джонсон прокомментировал действия президента РФ.
Покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, вероятно, было приурочено к президентским выборам в России. Об этом в среду, 21 марта, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Время (покушения), вероятно, более тесно связано с недавними выборами в России", - подчеркнул Джонсон.
Отмечено, что об этом шла речь во время его выступления в одном из парламентских комитетов.
"Для многих недемократические персоналий перед выборами или определенным политическим моментом всегда привлекательно создавать образ врага в публичном воображении. И это, как я считаю, было попыткой взбудоражить российский электорат", - отметил глава МИД Британии.
В то же время The Guardian уточняет, что Джонсон в своем выступлении сравнил действия Путина с действиями Адольфа Гитлера.
В частности, по информации издания, британский министр заявил, то Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как в свое время Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для усиления имиджа страны, но, по его мнению, было бы неправильно наказывать за это британских болельщиков или команду, зато необходимо обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан.
"Путин ведет себя агрессивно и не учитывает мнение международных партнеров. Путин стремится создавать проблемы, где возможно, потому что желает показать гражданам своей страны, после распада Советского Союза Россия снова сильна", - отметил Джонсон.
В то же время глава МИД Великобритании заявил, что не считает действующего хозяина Кремля демократически избранным президентом.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля, которая, по его мнению, заключается в преследовании и запугивании инакомыслящих и повстанцев против власти РФ. Перед этим Джонсон заявлял, что Путин мог лично приказать применить химоружие в Британии.
Читайте также: Все больше родителей в США страхуют детей от нападения в школах
В свою очередь, в России любую причастность к отравлению Скрипаля отрицают и даже заявили, что оно могло быть срежиссировано самой Британией.
Покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, вероятно, было приурочено к президентским выборам в России. Об этом в среду, 21 марта, заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Время (покушения), вероятно, более тесно связано с недавними выборами в России", - подчеркнул Джонсон.
Отмечено, что об этом шла речь во время его выступления в одном из парламентских комитетов.
"Для многих недемократические персоналий перед выборами или определенным политическим моментом всегда привлекательно создавать образ врага в публичном воображении. И это, как я считаю, было попыткой взбудоражить российский электорат", - отметил глава МИД Британии.
В то же время The Guardian уточняет, что Джонсон в своем выступлении сравнил действия Путина с действиями Адольфа Гитлера.
В частности, по информации издания, британский министр заявил, то Путин использует Чемпионат мира по футболу так же, как в свое время Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для усиления имиджа страны, но, по его мнению, было бы неправильно наказывать за это британских болельщиков или команду, зато необходимо обсудить с Москвой вопрос безопасности британских граждан.
"Путин ведет себя агрессивно и не учитывает мнение международных партнеров. Путин стремится создавать проблемы, где возможно, потому что желает показать гражданам своей страны, после распада Советского Союза Россия снова сильна", - отметил Джонсон.
В то же время глава МИД Великобритании заявил, что не считает действующего хозяина Кремля демократически избранным президентом.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал цель России в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля, которая, по его мнению, заключается в преследовании и запугивании инакомыслящих и повстанцев против власти РФ. Перед этим Джонсон заявлял, что Путин мог лично приказать применить химоружие в Британии.
Читайте также: Все больше родителей в США страхуют детей от нападения в школах
В свою очередь, в России любую причастность к отравлению Скрипаля отрицают и даже заявили, что оно могло быть срежиссировано самой Британией.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
414
0
Оставьте свой комментарий