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Раздел: Мир  
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Террорист-смертник взорвал себя и еще 29 человек в Афганистане

Террорист-смертник взорвал себя и еще 29 человек в Афганистане Более 50 человек также получили ранения.

В среду, 21 марта, в столице Афганистана возле храма террорист-смертник взорвал себя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранено более 50 человек.

Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ".

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Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города.
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 Теги: Афганистан, теракт

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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