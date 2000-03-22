Террорист-смертник взорвал себя и еще 29 человек в Афганистане

Более 50 человек также получили ранения.



В среду, 21 марта, в столице Афганистана возле храма террорист-смертник взорвал себя, сообщает



В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранено более 50 человек.



Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ".



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Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 21 марта, в столице Афганистана возле храма террорист-смертник взорвал себя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранено более 50 человек.Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ".Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города.



