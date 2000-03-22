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Раздел: Мир  
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В столичном отеле Ирландии произошел крупный пожар

В столичном отеле Ирландии произошел крупный пожар Причины возгорания пока неизвестны.

В Дублине (Ирландия) загорелись несколько этажей гостиницы Metro Hotel, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

"Пожар начался примерно в 20:00 по Гринвичу на 13-м этаже отеля, а затем распространился на другие этажи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия находятся восемь пожарных машин. Все гости отеля и персонал были эвакуированы. По словам полиции, информация о пострадавших отсутствует.

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Так, пожар вспыхнул в особняке на 13-м этаже над отелем, а затем распространился на другие этажи.
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 Теги: Дублин, пожар

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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