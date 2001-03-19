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Раздел: Мир  
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Президент Перу покинул должность из-за обвинений в коррупции

Президент Перу покинул должность из-за обвинений в коррупции Глава государства решил не дожидаться голосования по импичменту.

Президент Перу Педро Кучински официально заявил о своей отставке в Президентском дворце в Лиме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"На фоне этой тяжелой и искусственно созданной ситуации, в которой я получился виновным в действиях, которых не совершал, для страны будет лучше, если я уйду в отставку", — сказал Кучински.

Это случилось за день до того, как в Конгрессе должно было пройти голосование об импичменте президента.

Процедура импичмента началась после того, как стало известно, что частная консалтинговая фирма Кучински получила более 782 тыс. долларов в виде платежей от бразильской строительной компании Odebrecht, которая была в центре самого крупного коррупционного скандала на континенте.

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77-летний Педро Кучински был избран президентом в июле 2016 года.
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 Теги: Перу, президент

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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