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Раздел: Мир  
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В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: десятки жертв

В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: десятки жертвВ ДТП погибли 19 человек.

В результате ДТП с автобусом на северо-востоке Таиланда погибли 19 человек, еще 35 ранены. Авария произошла в провинции Накхонратчасима, сообщает Bangkok Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки по Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду вечером", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Водитель автобуса выжил и будет допрошен.
В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: десятки жертв

В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: десятки жертв

В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: десятки жертв
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 Теги: Таиланд, ДТП

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Сегодня, 09:37 » Автор: Татьяна Шедько
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