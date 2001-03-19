Раздел: Мир
В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: десятки жертв
В ДТП погибли 19 человек.
В результате ДТП с автобусом на северо-востоке Таиланда погибли 19 человек, еще 35 ранены. Авария произошла в провинции Накхонратчасима, сообщает Bangkok Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки по Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду вечером", - говорится в сообщении.
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В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Водитель автобуса выжил и будет допрошен.
В результате ДТП с автобусом на северо-востоке Таиланда погибли 19 человек, еще 35 ранены. Авария произошла в провинции Накхонратчасима, сообщает Bangkok Post, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Двухэтажный автобус, перевозивший пассажиров домой в Саконнакхон с прогулки по Чантабури, столкнулся с грузовиком на извилистой дороге Накхон Ратчасима в среду вечером", - говорится в сообщении.
Читайте также: Масштабное ДТП на Филиппинах: десятки погибших
В результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Водитель автобуса выжил и будет допрошен.
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