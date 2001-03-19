Раздел: Мир
В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшие
На данный момент известно о шести погибших.
На химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв. Об этом сообщает Radio Praha, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
Погибли по меньшей мере шесть человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.
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Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetro
На химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв. Об этом сообщает Radio Praha, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
Погибли по меньшей мере шесть человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.
Читайте также: В столичном отеле Ирландии произошел крупный пожар
Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetro
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