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Раздел: Мир  
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В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшие

В Чехии произошел взрыв на заводе: есть погибшиеНа данный момент известно о шести погибших.

На химическом предприятии в чешском городе Кралупы-над-Влтавой произошел взрыв. Об этом сообщает Radio Praha, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.

Погибли по меньшей мере шесть человек, также есть пострадавшие, их количество пока не уточняется.

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Химзавод, где произошел взрыв, принадлежит компании Unipetro
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 Теги: Чехия, взрыв

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Сегодня, 13:12 » Автор: Татьяна Шедько
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