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Раздел: Мир  
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Польша озвучила новую сумму немецких репараций

Польша озвучила новую сумму немецких репарацийВ парламенте страны озвучили размер репарационных претензий к Германии в сумме 550 миллиардов долларов.

Глава комиссии Сейма Польши по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил во время выступления в парламенте, что Германия должна выплатить Польше свыше 543 миллиардов долларов в качестве компенсации ущерба, нанесенного в годы Второй мировой войны. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В 1990 году эта сумма составляла 284 миллиарда долларов. Однако, если брать в расчет покупательную способность доллара в 2017 году, то мы ... получим 543 миллиарда", − отметил Мулярчик.

Напомним, ранее Мулярчик называл другую сумму репараций − 850 миллиардов долларов. Тогда он заявил, что считает ее "большой, но справедливой компенсацией за ущерб, нанесенный из-за военных преступлений, разрушений городов и сел, а также из-за потери страной демографического потенциала во время Второй мировой войны".

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Правительство Германии считает закрытым вопрос о военных репарациях Польше.
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 Теги: Польша, Германия

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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