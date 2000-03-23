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Раздел: Мир  
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В Турции потерпел крушение военный самолет

В Турции потерпел крушение военный самолетИстребитель F-16 разбился во время учебного полета.

Военный истребитель F-16, предназначенный для учебных полетов, в четверг, 22 марта потерпел крушение в провинции Невшехир в центре Турции. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Истребитель упал во время учебного полета", - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что при падении истребитель загорелся. В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов.

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О том, удалось ли спастись пилоту, не сообщается.
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 Теги: Турция, самолет

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Сегодня, 02:03 » Автор: Татьяна Ларина
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