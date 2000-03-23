Раздел: Мир
В Турции потерпел крушение военный самолет
Истребитель F-16 разбился во время учебного полета.
Военный истребитель F-16, предназначенный для учебных полетов, в четверг, 22 марта потерпел крушение в провинции Невшехир в центре Турции. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Истребитель упал во время учебного полета", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что при падении истребитель загорелся. В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов.
Читайте также: Второй за сутки военный самолет потерпел крушение в США
О том, удалось ли спастись пилоту, не сообщается.
Военный истребитель F-16, предназначенный для учебных полетов, в четверг, 22 марта потерпел крушение в провинции Невшехир в центре Турции. Об этом передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Истребитель упал во время учебного полета", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что при падении истребитель загорелся. В район крушения направлены бригады пожарных и спасателей, а также представители правоохранительных органов.
Читайте также: Второй за сутки военный самолет потерпел крушение в США
О том, удалось ли спастись пилоту, не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
138
0
Оставьте свой комментарий