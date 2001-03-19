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Раздел: Мир  
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Стало известно, чем отравили Скрипаля в Лондоне

Стало известно, чем отравили Скрипаля в ЛондонеДля атаки на бывшего российского шпиона использовалось нервно-паралитическое вещество, входящее в группу Новичок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретилась 22 марта в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которым представила первые результаты расследования отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии британского премьера, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что Мэй представила Макрону и Меркель подробную информацию "о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, производившегося в России".

Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми экспертами военной лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ Новичок.

По словам британского премьера, Лондон уверен в том, что "Россия ранее производила это вещество".

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность (за отравление Скрипаля − ред.) несет Россия. Лидеры отметили важность направить жесткое европейское послание в ответ на действия России и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", − подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания в британском Солсбери и находятся в больнице в критическом состоянии.

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа Новичок, который разрабатывался в СССР и впоследствии в России.
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 Теги: Скрипаль, Лондон

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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